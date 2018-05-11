На Черкасщине бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертвы

Из-за пожара в игорном заведении в г. Золотоноша Черкасской области один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины Черкасской области.

“Во время проведения разведки на месте пожара бойцы ГСЧС обнаружили в задымленном помещении тело погибшего посетителя. Лицо устанавливается. Еще два человека — посетитель и охранник заведения были срочно госпитализированы в больницу. Всего на момент пожара в заведении находилось 4 человека”, — говорится в сообщении.

11 мая в 4:08 в Службу спасения “101” города Золотоноша поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном здании игорного заведения “Гранд Лото”.

Возгорание на первом этаже здания на улице Шевченко обнаружили работники, увидели густой дым, выходивший из окон и входных дверей здания. Еще до прибытия на место происшествия первых пожарных расчетов огонь быстро распространился на 2-й этаж здания, где находится Золотоношская детская музыкальная школа.

В соответствии с планом привлечения сил и средств, на место происшествия прибыли спасатели местной пожарно-спасательной части, отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения из города Черкассы, а также добровольцы ГП “Златодар”. Совместными усилиями пожарных в 5:45 пожар удалось локализовать, а в 6:14 ликвидировать.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц спецтехники и 25 человек личного состава.

В результате пожара огнем уничтожено оборудование, и интерьер игорного клуба на площади 70 кв.м. Также огнем пожара поврежден пол в 2-х помещениях музыкальной школы, пол сцены концертного зала.

Причина пожара устанавливается. Сейчас подсчитываются убытки, нанесенные огнем. На месте пожара работает опытно-испытательная лаборатория и мобильно — оперативная группа Управления во главе с заместителем начальника Управления Александром Воробьем.