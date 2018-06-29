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Оккупанты закрыли мусульманскую мечеть в Донецке

Мечеть в Донецке
17:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В оккупированном Донецке боевики после обысков закрыли мечеть из-за обвинений в "разжигании вражды".

В оккупированном Донецке боевики провели обыски в мечети Аль-Амаль и закрыли ее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"С прошлой недели начали распространяться слухи о закрытии мечети Аль-Амаль в оккупированном Донецке. Первым об этом сообщил известный религиовед Игорь Анатольевич Козловский. Потом появились обвинительные публикации в адрес мусульман Донецка на информационных ресурсах террористов так называемой "ДНР". К сожалению, эта информация подтвердилась, и теперь мы имеем факт преследования мусульман не только в Крыму, но и на Донбассе", - отметил он.

"В оккупированном Донецке так называемое "МГБ "ДНР" провело обыск в мечети Аль-Амаль в Калининском районе, изъяв молитвенники и религиозную литературу, которая якобы разжигает вражду, а также украиноязычную мусульманскую газету "Умма", которую издает наше Духовное управление", - отметил муфтий и добавил, что газета "Умма" является единственным украиноязычным мусульманским периодическим изданием в Украине, и "никоим образом не разжигает вражду".

"Мечеть опечатана, верующим запрещено собираться там для отправки молитв, имама мечети и некоторых прихожан вызвали на допрос, а затем отпустили, взяв подписку о невыезде", - добавил Исмагилов.

Он также призвал предотвратить притеснения мусульман на территории оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. "Обращаем внимание всех государственных органов Украины, международных правозащитных организаций, мусульманских религиозных и духовных организаций всего мира на новую волну репрессий против мусульман на оккупированных территориях Донбасса. Просим принять все действенные меры, чтобы предотвратить нарушение прав и свобод верующих и прекратить притеснения мусульман в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул муфтий.

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Аль-Амаль, Донбасс, Донецк, Мечеть, Саид Исмагилов.
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