Нестандартный взгляд на субкультуры прошлого века от Дерека Риджерса.

Нестандартный взгляд на субкультуры прошлого века от Дерека Риджерса. От панков и новых романтиков, до восторженных детей и модников, фотограф Дерек Риджерс (Derek Ridgers) поделился потрясающими образами из прошлого в своей книге Восьмидесятые: портреты из другого времени (The Eighties: Portraits From Another Time). В книге рассказывается о уникальном периоде 1980-х годов, когда Лондон был эпицентром культурного сдвига, в котором панки были в центре внимания. Фотограф задокументировал этот культурный период, вот несколько ярких образов из его книги.