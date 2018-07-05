Джереми Реннер снимется в роли еще одного героя комиксов

В актерском составе новой экранизации комиксов о Спауне может произойти внушительное пополнение. Вторую главную роль в фильме может исполнить Джереми Реннер.

Речь идет о детективе по имени Твич Уилльямс, который упоминался еще в первом выпуске комиксов. Именно его борьбе со злодеями будет помогать Спаун. Утверждается, что контракт с актером пока не подписан, но активные переговоры по этому поводу уже ведутся.

Проект курирует студия Blumhouse Studios, режиссером выступит Тодд МакФарлэйн. Последний неоднократно подчеркивал, что не собирается снимать крупнобюджетную экранизацию "Спауна". Его версия будет стоить не более 10-15 миллионов долларов. Ожидается, что съемки стартуют уже летом 2018 года, дата выхода картины в прокат пока не уточняется.

Напомним, что в 1997 году состоялась первая полнометражная экранизация комикса "Спаун", рассказывающего историю бывшего спецназовца, погибшего и вернувшегося из ада после заключения сделки с демоном. Фильм не был успешен в прокате, заработав лишь 87 миллионов долларов.

Что касается Джереми Реннера, то в 2019 году зрители смогут увидеть актера в четвертой части "Мстителей".