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Sea Breeze 2018: Украинские десантники прыгнули с вертолета без парашютов (Видео)

Sea Breeze 2018
00:28 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: dpsu.gov.ua

Упражнение выполнено должным образом: теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие учениям, оказались эффективными.

Военные отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны ГПСУ отработали в рамках активной фазы многонациональных учений Sea Breeze 2018 прыжки без парашюта с геликоптера в воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По легенде учений, противник использовал диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолета в море в заданном районе. После высадки группа добралась определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", - отметили пограничники.

В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене, уточнили в ГПСУ. Остальные бойцы уже имели опыт в таких прыжках.

Глава отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Юрий Урянский отметил, что такое мероприятие выполняется пограничниками не первый раз.

"Оно полезно тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые нам понадобятся в дальнейшей службе. Также это возможность проверить моральное состояние персонала отдела, готовность к экстремальным действиям и действиям с повышенным риском для жизни", - добавил Урянский.

Как сообщалось, в многонациональных учениях Sea Breeze 2018 участвуют 29 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводная лодка и 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 19 стран мира, включая Украину, совокупной численностью около 3 тысяч человек.

Со стороны Украины в мероприятиях Sea Breeze 2018 участвуют подразделения Военно-морских сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

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Sea Breeze-2018, Водолазы, Десантники, Учения.
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