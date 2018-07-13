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Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России
Милан Бадель продолжит карьеру в питерском "Зените", а трансфер может быть оформлен еще до финала Мундиаля.
29-летний полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель продолжит карьеру в питерском "Зените".
Российский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Трансфер хотят официально оформить до финала чемпионата мира Франция — Хорватия, который состоится в Москве 15-го июля.
Ранее Бадель защищал цвета "Фиорентины". В конце июня у игрока закончится контракт с итальянским клубом, и "Зениту" он достанется бесплатно.
На ЧМ-2018 Бадель сыграл в трех матчах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Telegraf.com.ua