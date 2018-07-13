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Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России

Милан Бадель
12:36 Сегодня Телеграф
sport.ua

Милан Бадель продолжит карьеру в питерском "Зените", а трансфер может быть оформлен еще до финала Мундиаля.

29-летний полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель продолжит карьеру в питерском "Зените".

Российский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Трансфер хотят официально оформить до финала чемпионата мира Франция — Хорватия, который состоится в Москве 15-го июля.

Ранее Бадель защищал цвета "Фиорентины". В конце июня у игрока закончится контракт с итальянским клубом, и "Зениту" он достанется бесплатно.

На ЧМ-2018 Бадель сыграл в трех матчах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Зенит, Милан Бадель, Сборная Хорватия, ЧМ-2018.
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