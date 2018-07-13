Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России

29-летний полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель продолжит карьеру в питерском "Зените".

Российский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Трансфер хотят официально оформить до финала чемпионата мира Франция — Хорватия, который состоится в Москве 15-го июля.

Ранее Бадель защищал цвета "Фиорентины". В конце июня у игрока закончится контракт с итальянским клубом, и "Зениту" он достанется бесплатно.

На ЧМ-2018 Бадель сыграл в трех матчах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.