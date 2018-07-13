Десна определилась со стадионом на матч с "Шахтером"

В последнее время появилась информация, что стадион им. Гагарина в Чернигове может быть не допущен к матчам украинской Премьер-лиги.

Данные слухи опровергла сама Десна в официальном заявлении на Facebook.

"Уважаемые болельщики! Официально сообщаем, что матч первого тура УПЛ "Десна" — "Шахтер" состоится 25 июля в 19.00 на стадионе им. Гагарина в Чернигове! Ждем вашу поддержку!".