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Десна определилась со стадионом на матч с "Шахтером"
15:06 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Фото: Facebook
Официальные ресурсы "Десны" заявляют, что ближайший матч в УПЛ с "Шахтером" пройдет на стадионе в Чернигове.
В последнее время появилась информация, что стадион им. Гагарина в Чернигове может быть не допущен к матчам украинской Премьер-лиги.
Данные слухи опровергла сама Десна в официальном заявлении на Facebook.
"Уважаемые болельщики! Официально сообщаем, что матч первого тура УПЛ "Десна" — "Шахтер" состоится 25 июля в 19.00 на стадионе им. Гагарина в Чернигове! Ждем вашу поддержку!".
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