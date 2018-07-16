Мост в российской Чите не выдержал непогоду и рухнул (Видео)

В городе Чита Российской Федерации из-за непогоды обвалился мост. Власти города заранее закрыли к нему доступ, повесив специальные знаки, потому удалось избежать пострадавших. Длина сооружения составляет 24 метра, и это не первый разрушенный из-за непогоды мост в городе. В регионе уже месяц продолжаются сильные дожди, из-за которых множество домов местных жителей остаются затопленными.