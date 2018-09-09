Красивые ноготочки, чтобы всегда выглядеть на высоте.

Завершается короткий летний сезон и скоро вступит в свои права золотая осень, воспетая в стихах классиков и современных поэтов. Это прекрасное время года, когда природа, перед тем как «заснуть», предстает во всей своей красе. Деревья с яркой листвой согретые последними теплыми лучами солнца выглядят еще красивее, чем летом. Эти мягкие теплые тона и осеннее настроение отражается во всем: нашем настроении, цветете волос, макияже и даже маникюре. Осенний маникюр 2018 – это сочетание разных техник маникюра с сезонной цветовой гаммой.