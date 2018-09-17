Итоги 17 сентября: штурм ГПУ, прекращение дружбы с РФ, проект госбюджета и мощные ураганы

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Штурм Генпрокуратуры

В Киеве националисты пытались штурмовать здание Генпрокуратуры из-за недавней экстрадиции ингуша Тимура Тумгоева. Под ГПУ сегодня было все: стычки, дымовые шашки, камни, брусчатка, яйца. В результате пострадали семеро полицейских и само административное здание. Генпрокурор Луценко экстрадицию Тумгоева по запросу ФСБ назвал правильной.

Об МН17 и российской версии

Российские военные утверждают, что ракета, которой сбили рейс MH17 на Донбассе в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине.

По утверждению российского министерства обороны, ракету 9м38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили "Боинг", в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области УССР., которая сейчас находится в Украине.

Еще российское министерство обороны показало запись якобы телефонного разговора украинских военных в качестве доказательства того, что самолет сбила Украина. То, что это фейк, заявили: секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

А международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) впервые с 2014 года приняла к сведению информацию, представленную российскими властями.

Прекращение дружбы с РФ

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

По словам представителя президента в Верхней Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована об этом нотой МИДа, а Порошенко внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Кроме того, стало известно, что Украина совершит пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров, в том числе и договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.