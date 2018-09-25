https://telegraf.com.ua/glavnaya/4528766-v-upl-vyibrali-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura.html
В УПЛ выбрали символическую сборную тура
11:43 Сегодня Телеграф
Фото: УПЛ
В топ-11 попали футболисты Шахтера, Динамо, Львова и Мариуполя, в том числе лучший игрок тура Виктор Цыганков.
Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную по итогам 9-го тура, ссылаясь на оценки InStat.
В команду вошли по четыре игрока Шахтера и Динамо, а также два представителя Львова и голкипер Мариуполя.
Телеграф