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В УПЛ выбрали символическую сборную тура

УПЛ
11:43 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: УПЛ

В топ-11 попали футболисты Шахтера, Динамо, Львова и Мариуполя, в том числе лучший игрок тура Виктор Цыганков.

Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную по итогам 9-го тура, ссылаясь на оценки InStat.

 

В команду вошли по четыре игрока Шахтера и Динамо, а также два представителя Львова и голкипер Мариуполя.

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Премьер-лига, Символическая команда тура, УПЛ, Чемпионат Украины.
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