В УПЛ выбрали символическую сборную тура

Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную по итогам 9-го тура, ссылаясь на оценки InStat.

В команду вошли по четыре игрока Шахтера и Динамо, а также два представителя Львова и голкипер Мариуполя.