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NASA опубликовала план по отправлению людей на Луну и Марс

NASA
14:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: nasa.gov

NASA объявила о детальном Национальном плане исследования космоса (National Space Exploration Plan).

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства разработали новый план, согласно которому через десять лет человек вернется на Луну, а через двадцать - ступит на Марс.

В программу входит планирование новой высадки на Луну, долговременное пребывание человека на Луне и вокруг нее, переутверждение американского лидерства в космосе, усиление деятельности частных космических компаний, а также выяснение того, как доставить американских астронавтов на поверхность Марса.

У всех утверждений, высказанных в документе (например, что астронавты будут прогуливаться по Марсу в 2030-м), есть некоторая гибкость. Если в ходе разработки какой-то из миссий исследователи наткнутся на непреодолимое препятствие, сроки пересмотрят.

Например, прежде чем приступить к формированию даже приблизительного бюджета для пилотируемой миссии в 2030-х, NASA планирует дождаться результатов миссии Mars 2020, во время которой ровер соберет и проанализирует образцы с поверхности Марса.

В 2020 году NASA планирует запустить 13 спутников CubeSat на низкую околоземную орбиту, чтобы выяснить, как лучше подготовить грузы к космическим путешествиям - будь то на Луну, Марс или дальше. Как только спутники окажутся на орбите, NASA надеется использовать полученные данные для отправки астронавтов на Луну к июню 2022-го.

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Все по теме:

National Space Exploration Plan, Космос, Луна, Марс, НАСА.
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