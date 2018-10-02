Нереально крутые преображение с гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Нереально крутые преображение с гадкого утенка в прекрасного лебедя. Многие из нас с улыбкой смотрят на свои старые фотографии, сделанные в подростковом возрасте. Тех мальчишек и девчонок со смешными причёсками, беззубыми улыбками и прыщиками на лице уже нет, потому что они превратились в симпатичных и интересных девушек и парней, женщин и мужчин, которым давно не свойственны застенчивость и комплекс неполноценности из-за внешности. Эти сравнительные фотографии наглядно доказывают, что сказка про гадкого утёнка актуальна во все времена, и такие чудесные перевоплощения в прекрасного лебедя случаются в жизни каждого из нас!