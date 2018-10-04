День Независимости Украины

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В Украине изменился порядок оформления паспорта в форме ID-карты

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ID-карты: все нюансы
11:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин определил, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.

Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.

ID-карты: все нюансы

Внутренний паспорт выдается всем гражданам, которые достигли 14-летнего возраста. Все, у кого уже есть обычный паспорт, могут заменить его на документ нового образца.

Он будет действовать 4 года, если был оформлен в 14 лет, а после этого – 10 лет. 

Где можно оформить ID-паспорт?

Украинцы могут получить ID-паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в Центре предоставления административных услуг.

Какие нужны документы?

Для того, чтобы оформить ID-паспорт нужны следующие документы:

  • Свидетельство о рождении.
  • Документы, подтверждающие гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения имели украинское гражданство.
  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, проживающих за границей и для лиц, которые получили украинское гражданство за рубежом).
  • Удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных).
  • Справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для внутренне перемещенных лиц).
  • Идентификационный код.
  • Также вам понадобятся документы, подтверждающие дополнительную изменяемую информацию, которая вносится в ID карту:
  • Справка о месте регистрации.
  • Свидетельство о рождении детей.
  • Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака.
  • Свидетельство об изменении имени.

Каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт

Цена и сроки

Оформить ID-паспорт можно за 10-20 дней. Если вы не спешите получить его, то цена составит 87 гривен, в случае более быстрого оформления – 174 гривны.

За обмен паспорта гражданина Украины на ID-карту или возобновление утраченного документа нужно будет заплатить такую же сумму.

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ID-карта, Кабмин, Паспорт.
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