Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"

На протяжении недели в Украине сохранится теплая и сухая погода, дневная температура сохранится на уровне +17...+19 градусов

В понедельник, 8 октября, по всей Украине осадков не ожидается. В западных областях температура днем составит от +17 до +22 градусов, ночью столбик термометра упадет до +8. На востоке страны температура днем от +18 до +21 градуса, ночью от +5 до +9 градусов. В остальных областях днем от +18 до +21 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

Во вторник, 9 октября, осадки также не прогнозируются. В западных областях температура днем составит от +16 до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7. На востоке Украины дневная температура от +17 до +20 градусов, ночью от +6 до +9 градусов. В центре и на севере страны температура днем достигнет +20 градусов, ночью опустится до +6. На юге традиционно теплее, там столбик термометра покажет +21 днем.

В Киеве ожидается небольшая облачность, температура 17-19 градуса днем, ночью - +7...+9 градусов.

В среду, 10 октября, в Украине переменная облачность. В западных областях температура днем составит от +17 до +22 градусов. На востоке страны температура днем от +17 до +20 градусов. В северных и центральных областях дневная температура от +16 до +20 градусов. На юге днем столбик термометра покажет +21 градус. Температура воздуха ночью в Украине сохранится на уровне от +6 до +9 градусов тепла.

В Киеве в среду без осадков, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +7 до +9 градусов.

В четверг, 11 октября, в Украине солнечная погода.

В западных областях столбик термометра поднимется до +21. В северных и центральных областях температура удержит показатели 17-19 градусов. В восточных и южных областях от +17 до +21 градуса. Температура воздуха ночью в Украине сохранится на уровне от +6 до +9 градусов тепла.

В Киеве в четверг солнечная погода, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

В пятницу, 12 октября, в Украине сохранится солнечная погода без облачности и осадков. Температурные показатели также останутся на прежнем уровне - от +17 до +21 днем и от +6 до +9 градусов ночью.

В Киеве в пятницу солнечная погода, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

На выходных синоптики также обещают украинцам солнечную и теплую погоду. Напомним, что в воскресенье, 14 октября, украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы – какова она будет. В народе говорят: "Какова на Покров погода – такова и зима".

Кроме того, в следующие выходные украинцы будут отдыхать три дня подряд - 13, 14 и 15 октября.