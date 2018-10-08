День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине стартуют масштабные авиационные учения
В Украине стартуют масштабные авиационные учения
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Новости: Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье
Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье

Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"

Смотрите фото (6)
Прогноз погоды на неделю
11:40 Сегодня Телеграф

В Украине с 8 по 12 октября сохранится теплая погода без осадков, дневная температура будет достигать +22.

На протяжении недели в Украине сохранится теплая и сухая погода, дневная температура сохранится на уровне +17...+19 градусов

В понедельник, 8 октября, по всей Украине осадков не ожидается. В западных областях температура днем составит от +17 до +22 градусов, ночью столбик термометра упадет до +8. На востоке страны температура днем от +18 до +21 градуса, ночью от +5 до +9 градусов. В остальных областях днем от +18 до +21 градуса, сообщает  Укргидрометцентр.

В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

Во вторник, 9 октября, осадки также не прогнозируются. В западных областях температура днем составит от +16 до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7. На востоке Украины дневная температура от +17 до +20 градусов, ночью от +6 до +9 градусов. В центре и на севере страны температура днем достигнет +20 градусов, ночью опустится до +6. На юге традиционно теплее, там столбик термометра покажет +21 днем.

В Киеве ожидается небольшая облачность, температура 17-19 градуса днем, ночью - +7...+9 градусов.

В среду, 10 октября, в Украине переменная облачность. В западных областях температура днем составит от +17 до +22 градусов. На востоке страны температура днем от +17 до +20 градусов. В северных и центральных областях дневная температура от +16 до +20 градусов. На юге днем столбик термометра покажет +21 градус. Температура воздуха ночью в Украине сохранится на уровне от +6 до +9 градусов тепла.

В Киеве в среду без осадков, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +7 до +9 градусов.

В четверг, 11 октября, в Украине солнечная погода.

В западных областях столбик термометра поднимется до +21. В северных и центральных областях температура удержит показатели 17-19 градусов. В восточных и южных областях от +17 до +21 градуса. Температура воздуха ночью в Украине сохранится на уровне от +6 до +9 градусов тепла.

В Киеве в четверг солнечная погода, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

В пятницу, 12 октября, в Украине сохранится солнечная погода без облачности и осадков. Температурные показатели также останутся на прежнем уровне - от +17 до +21 днем и от +6 до +9 градусов ночью.

Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек

В Киеве в пятницу солнечная погода, температура днем от +17 до +19 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

На выходных синоптики также обещают украинцам солнечную и теплую погоду. Напомним, что в воскресенье, 14 октября, украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы – какова она будет. В народе говорят: "Какова на Покров погода – такова и зима".

Кроме того, в следующие выходные украинцы будут отдыхать три дня подряд - 13, 14 и 15 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода на неделю, Погода на Покрову, Покрова, Прогноз погоды, Прогноз погоды на неделю, Синоптики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Brexit: Франция и ЕС надеются на заключение сделки, но готовятся к худшему В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам

Последние новости

Минфин уверяет, что в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии Пересмотрел UFC: жуткий фол из Первой лиги Украины (Видео) Британская монархия в кинематографе: лучшие фильмы и сериалы о королевской семьи
Сегодня читают
01 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
02 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
03 Порядок получения субсидии в Украине
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом выпуске (Видео)
05 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
Новости сегодня
12:11 На Тернопольщине волки нападают на местных жителей
12:10 Новое приложение от Google позволит заходить на заблокированы сайты
12:07 Количество погибших при взрыве многоэтажки в Кишиневе увеличилось
12:02 Сенцов начал писать сценарий нового фильма
11:54 Президент Бавриии - о последних результатах команды и возможном уходе Ковача
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Детские и школьные снимки украинских политиков
Детские и школьные снимки украинских политиков
Новости: Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь