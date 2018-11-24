Гибралтар и Brexit: Испания и Великобритания достигли соглашения

Испания и Британия достигли договоренности по Гибралтару.

Испания достигла соглашения с Великобританией о праве вето Мадрида на будущие соглашения по Brexit, которые будут касаться Гибралтара.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

"Мы достигли соглашения по Гибралтару", - сказал Санчес.

Как известно, Испания заявляла, что будет голосовать против соглашения по Brexit, если в его положения не не будут внесены изменения о Гибралтаре.

Испания не признает суверенитета Великобритании над Гибралтаром и считает, что британцам принадлежит только укрепленный периметр города, а на остальную территорию действие договора не распространяется.