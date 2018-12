Трамп заявил, что мир не хочет высоких цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне. Об этом он написал в своем твиттере. "Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны", — отметил Трамп.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!