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Пятница, 07.12.2018
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В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше

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В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
07:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

3 декабря на сайте Верховной рады появился текст законопроекта о том, чтобы прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

На пятом году войны с Россией народные депутаты наконец нашли в себе силы признать, что северный сосед – нам не друг.

Согласно документу, который Украина подписала почти 10 лет назад, обе страны обязывались признавать нерушимость границ и территориальную целостность, а также не вредить безопасности друг друга. Россия же сделала все с точностью до наоборот.

"Российская Федерация вызывающе пренебрегла основополагающими принципами договора, в частности нарушая территориальную целостность, совершая вооруженную агрессию и применяя военное и экономическое давление",– прокомментировал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Так красноречиво заместитель министра иностранных дел описывает, почему Украине не стоит дальше "дружить" с Россией. В самом же тексте законопроекта указано: "учитывая вооруженную агрессию".

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица

В документе предложили прекратить договор о дружбе с 1 апреля 2019 года. Именно тогда проходит 10 лет его действия. Большинство фракций требовали этого начиная с 2014 года. Оппозиционные депутаты раскритиковали президентский законопроект и предлагают собственные.

"Мы прекращаем договор с Россией непонятно по каким соображениям, якобы из-за того, что он заканчивается. В своем альтернативном законопроекте предлагаю расторгнуть договор именно из-за того, что РФ предприняла ряд агрессивных действий против Украины",– заявил нардеп Игорь Луценко.

Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с РоссиейЧитать полностью

Внефракционный депутат Андрей Ильенко сообщил, что требует расторжения всех договорных отношений с агрессором и считает, что Украина не должна иметь никаких договоров с РФ.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко пообещала, что все договоры с Россией будут пересматривать, однако впоследствии. И в МИД, и у президента убеждали, что расторгнуть договор раньше не могли. Мол, фиксировали факты нарушения договора, чтобы использовать их как доказательства в международных судах.

"Даже в одностороннем порядке расторжение такого договора не предусмотрено. Наши дипломаты неоднократно присылали ноту протеста, но Россия не соглашается на прекращение",– рассказала Ирина Луценко.

Несмотря на критику, за денонсацию соглашения о дружбе с Россией проголосовали все фракции, кроме "Оппозиционного блока". Однако немало депутатов остаются недовольными тем, что договор будет действовать еще полгода.

 

Результаты голосования в парламенте

"Это свидетельствует о том, мы расторгаем договор показательно, и моральной компенсации от врага мы не получим", – убежден председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Договор о дружбе с Россией прекратит свое действие 1 апреля 2019 года – сразу после президентских выборов.

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Россия, МИД, Договор о дружбе.
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