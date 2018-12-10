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Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах

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Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
11:56 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/airportkiev

В понедельник, 10 декабря, густой туман накрыл Украину, в связи с этим некоторые аэропорта изменили график работы.

В Украине в понедельник, 10 декабря, ожидается преимущественно мокрая погода - в ряде регионов пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. На западе мокрый снег, местами с дождем, ожидается практически на всей территории региона, температура воздуха составит от 1 до 4 градусов тепла. В северных областях будет сухо, днем 0-3 градуса выше нуля. 

Во многих областях Украины ожидается сильный туман, видимость 200-500 м. "Утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Международные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на густой туман и снижение видимости до 200 метров, а аэропорт "Одесса" изменил график.

Аэропорт "Одесса" из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.

Как сообщили в международном аэропорту "Одесса", сегодня рейс из Одессы на Стамбул (Турция), планировавшийся в 2:20, отменен. Задерживается еще один рейс в Стамбул (планировался в 9:55) и вылет в "Жуляны" (Киев), который должен был отправиться в 7:40.

Расписание аэропорта "Одесса"

В аэропорту "Киев" есть несколько задержек рейсов, но они не связаны с погодными условиями. "Большинство рейсов вылетают без задержек. Есть небольшие, но это уже вопрос к авиакомпаниям, поскольку "Киев" работает в штатном режиме. Был вылет в 7:23, в 9:33. Самолеты вылетают и прилетают", — пояснил представитель аэропорта.

Расписание аэропорта "Киев"

Согласно с данными на сайте аэропорта "Борисполь", все вылеты и прилеты, по состоянию на 11:00, происходят вовремя.

Расписание аэропорта "Борисполь"

Напомним, в аэропорту "Борисполь" самолет авикомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, самолеты массово перенаправляют в другие аэропорты. В связи с работами по очищению полосы 11 рейсов пришлось перенаправить в Харьков и Одессу. Уточняется, что самолет не получил повреждений, никто из пассажиров и персонала не пострадал.

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Как сообщалось, настоящее похолодание придет в Украину уже в субботу, 15 декабря. На выходных Украину покинет циклон, принесший мокрый снег с дождями.

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Киев, Жуляны, Борисполь, Туман.
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