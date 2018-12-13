Стало известно, когда состоится жеребьевка 1\8 Лиги чемпионов

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов станут известны в понедельник, 17 декабря.
Жеребьевка состоится в Ньоне (Швейцария). Клубы предварительно будут распределены по двум корзинам – победители групп и обладатели вторых мест.
Также будут разведены представители одной ассоциации, и команды, игравшие в одной группе.
Победители групп:
«Бавария» (Группа, E)
«Барселона» (Группа B)
«Боруссия» Дортмунд (Группа A)
«Манчестер Сити» (Группа F)
«Порту» (Группа D)
ПСЖ (Группа C)
«Реал» (Группа G)
«Ювентус» (Группа H)
Обладатели вторых мест:
«Атлетико» (Группа A)
«Аякс» (Группа E)
«Ливерпуль» (Группа C)
«Лион» (Группа F)
«Манчестер Юнайтед» (Группа H)
«Рома» (Группа G)
«Тоттенхэм» (Группа B)
«Шальке-04» (Группа D)
Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».