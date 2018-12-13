Стало известно, когда состоится жеребьевка 1\8 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне на понедельник, 17 декабря, запланирована жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов в 1\8 финала.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов станут известны в понедельник, 17 декабря.

Жеребьевка состоится в Ньоне (Швейцария). Клубы предварительно будут распределены по двум корзинам – победители групп и обладатели вторых мест.

Также будут разведены представители одной ассоциации, и команды, игравшие в одной группе.

Победители групп:

«Бавария» (Группа, E)

«Барселона» (Группа B)

«Боруссия» Дортмунд (Группа A)

«Манчестер Сити» (Группа F)

«Порту» (Группа D)

ПСЖ (Группа C)

«Реал» (Группа G)

«Ювентус» (Группа H)

Обладатели вторых мест:

«Атлетико» (Группа A)

«Аякс» (Группа E)

«Ливерпуль» (Группа C)

«Лион» (Группа F)

«Манчестер Юнайтед» (Группа H)

«Рома» (Группа G)

«Тоттенхэм» (Группа B)

«Шальке-04» (Группа D)

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».