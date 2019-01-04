Забавные животные, которые занимаются йогой лучше людей Древняя духовная и физическая практика йоги придумана людьми и для людей. Но это совсем не значит, что животные не хотят ею заниматься. Более того, некоторые асаны получаются у них даже лучше. Мы хотим, чтобы вы стали здоровее и выносливее. Поэтому собрали для вашего вдохновения фотографии животных, которые вполне могут стать инструкторами по йоге.