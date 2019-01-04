Повод для улыбки: фотогеничные милые коты Кошки, как известно, - идеальный повод для улыбки! Причём, для этого и специально делать ничего не надо: достаточно просто понаблюдать за ними, и вам откроются такие стороны их жизни, о которых вы и догадываться не могли! Они могут быть похожи на кроликов, они прекрасно ладят с детьми (и даже памятниками), им комфортно даже в самом неудобном месте, потому что они везде умеют создать уют своим присутствием, они могут оккупировать вашу сумку, потому что из неё вкусно и заманчиво пахнет...