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Пятница, 04.01.2019
Повод для улыбки: фотогеничные милые коты
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Повод для улыбки: фотогеничные милые коты

Кошки, как известно, - идеальный повод для улыбки! Причём, для этого и специально делать ничего не надо: достаточно просто понаблюдать за ними, и вам откроются такие стороны их жизни, о которых вы и догадываться не могли! Они могут быть похожи на кроликов, они прекрасно ладят с детьми (и даже памятниками), им комфортно даже в самом неудобном месте, потому что они везде умеют создать уют своим присутствием, они могут оккупировать вашу сумку, потому что из неё вкусно и заманчиво пахнет...
Фото: pixabay.com
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Животные, Улыбка, Коты, Смех, Настроение, Юмор, Фото.
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