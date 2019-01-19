Линарес прокомментировал сенсационное поражение от Кано

Экс-соперник Василия Ломаченко Хорхе Линарес не ожидал, что переход в категорию выше так на нем скажется.

Венесуэльский боксер, бывший чемпион мира Хорхе Линарес прокомментировал свое поражение в поединке с мексиканцем Пабло Сезаром Кано. "Его удар справа стал для меня неожиданным. У этого парня действительно есть сила в ударе", - отметил Линарес.

По словам Хорхе, разница в 5 фунтов оказалась для него ощутимой и переход в новую весовую категорию стал ощутимым для него.

"Все было по-другому. Казалось бы, всего 5 фунтов. Когда я выступал в 135 фунтах (легкий вес), чувствовал себя комфортно. Сейчас же в 140 мне очень тяжело. Он тяжелый, его удары ощитимы", - сказал Линарес.

"Я должен подумать, что мне делать дальше. Это займет некоторое время. Нужно поговорить с командой и решить, должен ли я вернуться в 135 фунтов или остаться в 140 фунтах. Но самое главное - мое здоровье, поэтому я найду время и решу, куда идти дальше", - добавил Хорхе.

Напомним, бой завершилсяуже в первом раунде после того, как Кано трижды отправлял своего более опытного оппонента на настил ринга