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Мэр Одессы аннулировал свой российский паспорт через суд РФ

Мэр Одессы аннулировал свой российский паспорт через суд РФ
23:32 Чт, 14 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Геннадий Труханов аннулировал свой паспорт гражданина РФ в 2017 году.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ, как гласит решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 13 сентября 2017 года. Как сообщается, российский суд по иску Г.Труханова признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов, а сами документы – недействительными.

"Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским. Он говорит, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли", - пишет издание. Российское МВД признало, что первый документ Г.Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.

"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", – цитирует издание представителя мэра. Суд установил, что паспорт Г.Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.

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По его информации, один из паспортов Г.Труханов получил в Буйнакске (РФ) в 1992 году после демобилизации из армии, через 10 лет "паспорт был продлен". "Второй паспорт он получил в Сергиевом Посаде, который, по наших сведениям, является обителью ФСБ, там прописано и зарегистрировано много людей, работающих на ФСБ. Он получил этот паспорт в Сергиевом Посаде и прилетел в 2011 году его перерегистрировать в связи со своим 45-летием", – рассказал экс-мэр Одессы.

Кроме того, Э.Гурвиц заявил: "Есть еще третий паспорт – это греческий паспорт. Он выдан на имя гражданина Узулопуса – мигранта из Грузии. Есть справка немецкой полиции о том, что задержанный в Дюссельдорфе господин Труханов, оказывается, имеет паспорт на имя Узулопуса".

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов в феврале 2018 года в Соломенском районном суде Киева выразил недоумение информацией о якобы наличии у него греческого паспорта. "Наверное, не дождется никто, чтобы я покинул страну, в которой родился и вырос… Готов отвечать на все вопросы, готов сотрудничать со следствием", - заверил Г.Труханов.

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Детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля 2018 года уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра П.Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана

Через два дня, 16 февраля, Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте мэра Одессы Г. Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

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Одесса, Россия, РФ, Паспорт, Задержан, Гражданин, Геннадий Труханов, Мэр Одессы.
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