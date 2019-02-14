Мэр Одессы аннулировал свой российский паспорт через суд РФ

Геннадий Труханов аннулировал свой паспорт гражданина РФ в 2017 году.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ, как гласит решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 13 сентября 2017 года. Как сообщается, российский суд по иску Г.Труханова признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов, а сами документы – недействительными.

"Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским. Он говорит, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли", - пишет издание. Российское МВД признало, что первый документ Г.Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.

"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", – цитирует издание представителя мэра. Суд установил, что паспорт Г.Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.

По его информации, один из паспортов Г.Труханов получил в Буйнакске (РФ) в 1992 году после демобилизации из армии, через 10 лет "паспорт был продлен". "Второй паспорт он получил в Сергиевом Посаде, который, по наших сведениям, является обителью ФСБ, там прописано и зарегистрировано много людей, работающих на ФСБ. Он получил этот паспорт в Сергиевом Посаде и прилетел в 2011 году его перерегистрировать в связи со своим 45-летием", – рассказал экс-мэр Одессы.

Кроме того, Э.Гурвиц заявил: "Есть еще третий паспорт – это греческий паспорт. Он выдан на имя гражданина Узулопуса – мигранта из Грузии. Есть справка немецкой полиции о том, что задержанный в Дюссельдорфе господин Труханов, оказывается, имеет паспорт на имя Узулопуса".

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов в феврале 2018 года в Соломенском районном суде Киева выразил недоумение информацией о якобы наличии у него греческого паспорта. "Наверное, не дождется никто, чтобы я покинул страну, в которой родился и вырос… Готов отвечать на все вопросы, готов сотрудничать со следствием", - заверил Г.Труханов.

Детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля 2018 года уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра П.Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана

Через два дня, 16 февраля, Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте мэра Одессы Г. Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).