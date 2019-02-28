Новая информация о возможном романе Брэдли Купера и Леди Гаги

В сети уже долго ходят слухи о возможном романе Леди Гаги и Брэдли Купера, которые работали вместе над катриной "Звезда родилась".

Большинство зрителей 91 церемонии награждения "Оскар" увидели явную "химию" между двумя звездами, во время их выступления на сцене театра "Долби".

Известный комик Дэвид Спейд на своей страничке в Instagram спросил фанатов о том, есть ли возможность, что между Купером и Леди Гагой не "просто дружба", выложив их совместное фото.

Бывшая жена Брэдли Купера Дженнифер Эспозито прокомментировала сухим: "Ха!"

Известно, что Брэдли и Дженнифер были женаты только четыре месяца. После завершения отношений Экспозито описала их в своей книге "Путь Дженнифер". "Он был смешным, умным, дерзким, высокомерным, а еще он был настоящим манипулятором", - писала в книге Дженнифер и утверждала, что Брэдли имел "злую, холодную сторону".

Леди Гага, ставшая "виноницей" слухов, тоже прокомментировала свой "роман" с партнером по фильму и режиссером. Она выложила фотографию с "Оскара" в своем профиле в Instagram, где назвала Брэдли настоящим другом.

Она написала: "Сложно представить что-то более неповторимое, чем этот момент, который я разделила с настоящим другом и творческим гением".

Жена актера, Ирина Шейк сидела рядом с ним и Леди Гагой, которую поздравила с триумфом в числе первых. Она спокойно наблюдала на выступление партнеров по фильму. Не все пользователи соцсетей поверили, что Ирине было приятно смотреть на безумно трепетный номер Купера и Леди Гаги, и поэтому некоторые предложили наградить супермодель за умение скрывать истинные чувства как лучшую актрису.

Но информаторы поспешили сообщить, что Шейк совсем не ревнует Купера к певице. Ирина понимает, что Брэдли и Леди Гага - артисты. Во время шоу они были в образе. Поэтому она не придает всему этому значения, - рассказал инсайдер.