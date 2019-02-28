Чемпионат мира в Зеефельде: шведки чемпионы, украинки провалились

Сегодня на чемпионате мира-2019 в Зеефельде состоялась женская эстафета. Победу одержала сборной Швеции с Фридой Карлссон, Эббой Андерссон, Шарлотт Каллой и Стиной Нильссон в составе.
Итоговые результаты:
1. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотта Калла, Стина Нильссон) — 55:21,0
2. Норвегия (Хайди Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Астрид Уренхольт Якобсен, Терезе Йохауг) — +3,1
3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) — +2:03,8
4. Германия (Виктория Карл, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) — +2:46,3
5. США (Джулия Керн, Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — +3:06,0
6. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пармакоски, Риитта-Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) — +3:47,7
7. Италия (Анна Комарелла, Лучия Скардони, Элиза Брокар, Илария Дебертолис) — +3:54,9
8. Франция (Анук Фавр Пикон, Лаура Шамо Матраль, Дельфин Клодель, Flora Dolci) — +4:00,9
9. Словения (Катя Вишнар, Анамария Лампич, Аленка Чебашек, Ева Уревц) — +4:21,2
10. Швейцария (Лорен ван дер Графф, Надин Фэндрих, Лидия Хирникель, Натали фон Зибенталь) — +4:30,9
11. Чехия (Катерина Разимова, Петра Хинчикова, Петра Новакова, Сандра Шютцова) — +4:53,0
12. Канада (Катерин Стюарт-Джонс, Эмили Нисикава, Сендрин Брауне, Дарья Битти) — +5:02,7
13. Польша (Моника Скиндер, Юстына Ковальчик, Изабела Марчиш, Уршула Летоха) — +5:04,7
14. Япония (Масако Исида, Кодзуе Такидзава, Мики Кодама, Сумико Исигаки) — +6:03,0
15. Казахстан (Анна Шевченко, Ирина Быкова, Марина Матросова, Валерия Тюленева) — +6:51,4
Отстали на круг:
16. Китай (Чуньсюэ Чи, Цинхуа Ма, Хунлянь Мэн, Синь Ли)
17. Украина (Юлия Кроль, Татьяна Антипенко, Валентина Каминская, Виктория Олех)