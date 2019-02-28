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Четверг, 28.02.2019
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Чемпионат мира в Зеефельде: шведки чемпионы, украинки провалились

Чемпионат мира в Зеефельде: шведки чемпионы, украинки провалились
20:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Итоги завершившейся женской эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде.

Сегодня на чемпионате мира-2019 в Зеефельде состоялась женская эстафета. Победу одержала сборной Швеции с Фридой Карлссон, Эббой Андерссон, Шарлотт Каллой и Стиной Нильссон в составе.

Итоговые результаты:

1. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотта Калла, Стина Нильссон) — 55:21,0

2. Норвегия (Хайди Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Астрид Уренхольт Якобсен, Терезе Йохауг) — +3,1

3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) — +2:03,8

4. Германия (Виктория Карл, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) — +2:46,3

5. США (Джулия Керн, Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — +3:06,0

6. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пармакоски, Риитта-Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) — +3:47,7

7. Италия (Анна Комарелла, Лучия Скардони, Элиза Брокар, Илария Дебертолис) — +3:54,9

8. Франция (Анук Фавр Пикон, Лаура Шамо Матраль, Дельфин Клодель, Flora Dolci) — +4:00,9

9. Словения (Катя Вишнар, Анамария Лампич, Аленка Чебашек, Ева Уревц) — +4:21,2

10. Швейцария (Лорен ван дер Графф, Надин Фэндрих, Лидия Хирникель, Натали фон Зибенталь) — +4:30,9

11. Чехия (Катерина Разимова, Петра Хинчикова, Петра Новакова, Сандра Шютцова) — +4:53,0

12. Канада (Катерин Стюарт-Джонс, Эмили Нисикава, Сендрин Брауне, Дарья Битти) — +5:02,7

13. Польша (Моника Скиндер, Юстына Ковальчик, Изабела Марчиш, Уршула Летоха) — +5:04,7

14. Япония (Масако Исида, Кодзуе Такидзава, Мики Кодама, Сумико Исигаки) — +6:03,0

15. Казахстан (Анна Шевченко, Ирина Быкова, Марина Матросова, Валерия Тюленева) — +6:51,4

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде

Отстали на круг:

16. Китай (Чуньсюэ Чи, Цинхуа Ма, Хунлянь Мэн, Синь Ли)

17. Украина (Юлия Кроль, Татьяна Антипенко, Валентина Каминская, Виктория Олех)

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Все по теме:

Эстафета, Лыжи, Лыжный спорт, Чемпионат мира в Зеефельде.
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