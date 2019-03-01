Верка Сердючка сможет представить Украину на "Евровидении-2019"

Стало известно, что Андрей Данилко, выступающий в образе эпатажной Верки Сердючки еще может спасти Украину и стать учасником на конкурсе "Евровидение-2019".

Александра Кольцова, член правления НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины, заявила, что Верка Сердючка может принять участие в музыкальном конкурсе только в том случаеЮ если успеет подать заявку до 10 марта.

Она отметила, что эта новость влечет за собой новый виток обсуждений, ведь раньше Сердючка регулярно выступала в России. Кольцова говорит, что критики безоговорочно подвергнут сомнению соответствие этого кандидата списку требований.

Также член правления НОТУ не стала уточнять то, на каких основаниях Данилко может отправиться на песенный конкурс, потому что накануне они объявили об отказе Украины принимать участие в "Евровидении-2019".