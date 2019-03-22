"Насмотрелся видео": Азар - об ошибке Куртуа в матче против России

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар бельгийцев оценил "старания" вратаря.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал решение своего партнера по команде, вратаря Тибо Куртуа, продемонстрировать дриблинг в штрафной площади во время матча с Россией (3:1). Напомним, на 16-й минуте голкипер допустил ошибку, после чего Денис Черышев сравнял счет.

"Я полагаю, он смотрел слишком много видео со мной и попытался финтить, как я. Это видео наделает много шума", - приводит слова Азара Marca.

Обзор матча и ошибка Куртуа:

Благодаря победе над Россией сборная Бельгии набрала три очка. Уже 24-го марта подопечные Мартинеса сыграют на выезде с Кипром.