Газопровод из Румынии в Молдову должен начать работу до конца года

Газопровод который обеспечит поставки газа из Румынии в Молдову должен вступить в строй до конца года.

До конца 2019 года должен вступить в строй газопровод “Унгены - Кишинев”, который обеспечит поставки газа из Румынии в Молдову. Об этом сообщили в министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы по итогам встречи министра Кирилла Габурича с руководством румынских компаний TRANSGAZ и OMV Petrom, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

“С момента окончания строительства газопровода, которое запланировано на конец нынешнего года, Молдова получит альтернативный источник поставок природного газа, что позволит укрепить стабильность энергетического сектора. Наша цель - создать конкурентоспособные условия для поставщиков топлива и предоставить возможность для развития энергетической отрасли”, - отметил Кирилл Габурич.

Генеральный директор румынской газотранспортной компании TRANSGAZ Ион Стериан заявил, что до конца апреля работы по строительству газопровода будут проводиться на всех участках энергетического объекта.