Кениец стал лучшим учителем в мире

Премию "лучший учитель в мире" забрал учитель из Кении.

Преподаватель математики и физики из сельской школы Кении Питер Табичи получил премию в $1 млн как лучший учитель мира. Об этом сообщает The Guardian.

Питер Табичи, который принадлежит к католическому ордену францисканцев, опередил около 10 тысяч претендентов из 179 стран.

36-летний Табичи преподает естественные науки (математику и физику) в средней школе Керико в селе Пвани в кенийской глубинке. Отмечается, что он отдает до 80% своей зарплаты на помощь ученикам, подавляющее большинство которых из бедных семей, а почти треть не имеют одного из родителей или вообще круглые сироты.

Вручение Global Teacher Prize состоялось на церемонии в Дубае. Эту награду ежегодно присуждает фонд Varkey Foundation. По словам ее основателя, индийского бизнесмена Санни Варки, премия призвана поднять престиж профессии учителя.