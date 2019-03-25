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Кениец стал лучшим учителем в мире

Кениец стал лучшим учителем в мире
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Премию "лучший учитель в мире" забрал учитель из Кении.

Преподаватель математики и физики из сельской школы Кении Питер Табичи получил премию в $1 млн как лучший учитель мира. Об этом сообщает The Guardian.

Питер Табичи, который принадлежит к католическому ордену францисканцев, опередил около 10 тысяч претендентов из 179 стран.

36-летний Табичи преподает естественные науки (математику и физику) в средней школе Керико в селе Пвани в кенийской глубинке. Отмечается, что он отдает до 80% своей зарплаты на помощь ученикам, подавляющее большинство которых из бедных семей, а почти треть не имеют одного из родителей или вообще круглые сироты.

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Вручение Global Teacher Prize состоялось на церемонии в Дубае. Эту награду ежегодно присуждает фонд Varkey Foundation. По словам ее основателя, индийского бизнесмена Санни Варки, премия призвана поднять престиж профессии учителя.

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Кения, Премия, Учитель, Лучший учитель мира.
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