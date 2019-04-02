В Киеве отчим изнасиловал 12-летнего ребенка

В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Киеве задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 40-летнему мужчине, задержанному по подозрению в изнасиловании малолетней падчерицы. Преступление было совершено 1 апреля в Деснянском районе столицы в квартире, где проживают 12-летняя девочка, ее мать и отчим.

Об изнасиловании девочки сообщила ее мать. В тот же день по результатам проведения следственных действий и осмотра места происшествия насильника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.