Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"

Атлас: Гвоздиком должны гордиться все жители Украины

Атлас: Гвоздиком должны гордиться все жители Украины
07:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тренер рассказал о личностных качествах Александра.

Тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал его бой с Дуду Нгумбу, который завершился техническим поражением француза в 5 раунде.

"Я горжусь Александром, он настоящий боец. Он постоянно развивается, как спортсмен. У Гвоздика был очень необычный оппонент. Это еще один шаг в его к титулу лучшего боксера.

Гвоздик очень уважительно относится к соперникам и иногда это играет против него. Он делает правильные вещи, но иногда думает слишком много. Александр думал, что бой будет сложным. Мы были готовы к чемпионскому поединку. Но все получилось иначе.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Забавно, что соперник подвернул ногу сразу после отлично удара Гвоздика по корпусу. Но главная мысль – Александр является отличным примером чемпиона, который продолжает расти и которым должны гордиться все жители Украины. Гвоздик постоянно доказывает, что он отличный чемпион и замечательный человек", - заявил Атлас Youtube-каналу Большой Куш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
02 УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко
03 В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале
04 Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за подарка Суркиса
05 Косовский прокомментировал дебютный матч с Ворсклой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь