Атлас: Гвоздиком должны гордиться все жители Украины

Новости спорта: Тренер рассказал о личностных качествах Александра.

Тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал его бой с Дуду Нгумбу, который завершился техническим поражением француза в 5 раунде.

"Я горжусь Александром, он настоящий боец. Он постоянно развивается, как спортсмен. У Гвоздика был очень необычный оппонент. Это еще один шаг в его к титулу лучшего боксера.

Гвоздик очень уважительно относится к соперникам и иногда это играет против него. Он делает правильные вещи, но иногда думает слишком много. Александр думал, что бой будет сложным. Мы были готовы к чемпионскому поединку. Но все получилось иначе.

Забавно, что соперник подвернул ногу сразу после отлично удара Гвоздика по корпусу. Но главная мысль – Александр является отличным примером чемпиона, который продолжает расти и которым должны гордиться все жители Украины. Гвоздик постоянно доказывает, что он отличный чемпион и замечательный человек", - заявил Атлас Youtube-каналу Большой Куш.