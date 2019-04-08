Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 09.04.2019
Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Проверкам на полиграфе быть: Кабмин одобрил планы по реформе ОПК
Проверкам на полиграфе быть: КМУ одобрил планы по реформе ОПК
"Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
"Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива
Фронтмен группы "Фиолет" - о творчестве, туре и 10-летии коллектива

Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения

Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения
23:54 Пн, 8 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Создатели сериала "Слуга народа-3" отметили, что выражения произносил антигерой, а не персонаж Зеленского.

Создатели сериала "Слуга народа-3", главного героя в котором сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, попросили прощения за выражения, которые могли оскорбить людей с особыми потребностями, указав при этом, что эти слова произносил не персонаж В.Зеленского, а антигерой Дмитрий Суриков.

"От имени создателей сериала "Слуга народа-3" и Студии "Квартал 95" хотим объяснить ситуацию, которую искусственно раскачивают наши политические оппоненты. Упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа-3" звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти", - говорится в сообщении на странице "Слуга народа" в Фейсбуке в понедельник.

Авторы сериала заверяют, что ни в коем случае "не хотели обидеть людей с особыми потребностями, их родных и близких". "Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятии людей с особыми потребностями", - подчеркивается в сообщении.

 

5 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке написала, что В.Зеленский в сериале "Слуга народа" унижает большую часть украинцев, "называя людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне".

При этом она указала, что есть открытое письмо от родителей детей с синдромом Дауна с требованием публично извиниться, и также обратилась к В.Зеленскому с таким требованием.

В понедельник, после появления сообщения от создателей сериала, И.Геращенко проинформировала, что было направлено обращение в МВД, Министерство юстиции и Министерство информационной политики, к уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно "недопустимых, дискриминирующих, оскорбительных выражений" в сериале "Слуга народа" в адрес людей с особыми потребностями.

"Мы ждем реакции этих институций. Надеюсь, Нацсовет еще существует и даст оценку фильму и недопустимым сценам, а министру внутренних дел Авакову комплименты из уст Зеленского не помешают осудить дискриминацию и нетерпимость", - отметила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Извинения, Выражения, Владимир Зеленский, Слуга народа 3, Создатели сериала "Слуга народа-3".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
02 "Я больше не скрываю правду": Гайтана откровенно рассказала о зависимости
03 В зоне ООС погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения
04 Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
05 Красотка Эмили Ратаковски надела неоновую юбку и кроп-топ для свидания с мужем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Электроэнергия в Украине в четыре раза дешевле, чем в Европе
Аласания о дебатах на &quot;Общественном&quot;: Мы будем готовы
Аласания о дебатах на "Общественном": Мы будем готовы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь