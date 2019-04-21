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Итоги 20 апреля: суд над Зеленским, 100% бюллетеней на УИК, местные выборы, указ о евроинтеграции

Итоги 20 апреля: суд над Зеленским, 100% бюллетеней на УИК, местные выборы, указ о евроинтеграции
07:51 Сегодня Телеграф

Ночное рассмотрение иска против кандидата Владимира Зеленского в переддень выборов, все бюллетени в ЦИК, названа дата местных выборов, последний указ Порошенко.

Суд над Зеленским накануне дня выборов

Шестой апелляционный административный суд (бывший Киевский апелляционный административный суд) в субботу в 21:00 начал рассмотривать иск наблюдателя за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько, который просит отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

По итогам судебного заседания Шестой апелляционный административный суд отказал в отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Суд определил, что требования истца признать подкупом избирателей распространение бесплатных билетов на дебаты, согласованно организованные двумя кандидатами в президенты, являются необоснованными и такими, что не подлежат удовлетворению.

К выборам все готово: 100% бюллетеней на участках

Накануне второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий получили все 100% участковых избирательных комиссий.

По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными из-за сознательной их порчи.

Дата местные выборов

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании в субботу, 20 апреля, назначила на 30 июня 2019 года первые местные выборы в 66 Объединенных территориальных общин и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.

В своем решении Комиссия сослалась на Порядок назначения первых местных выборов, где указано, что "в случае если первые местные выборы должны проводиться в период, на который было введено военное положение, ЦИК принимает решение о назначении первых местных выборов после окончания периода действия военного положения". При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 11 мая 2019 года.

Указ об европейской и евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

"Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Бюллетень, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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