Теофимо Лопес эффектно нокаутировал Татли

В субботу, 20 апреля, легковес Теофимо Лопес победил нокаутом в пятом раунде чемпиона Европы в легком весе Эдиса Татли.
Бой состоялся в Бруклине (США) в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда и Амира Хана.
Поединок проходил в среднем темпе. Татли долгое время удавалось избегать опасных моментов, но в пятом раунде Лопес нанес точный удар в корпус, и Эдис не смог продолжить бой.
Видео боя:
Для Теофимо эта победа стала 13-ой в карьере.
Ранее сообщалось, что Лопес хочет провести поединок с украинцем Василием Ломаченко в декабре этого года.