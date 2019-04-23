Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения
Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко, результаты выборов и цена на газ
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко и результаты выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода

Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ

Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ
08:02 Сегодня Телеграф

Подопечные Сарри не смогли переиграть Бернли, но поднялись на 4-ю строчку АПЛ.

Челси в домашнем матче 35-го тура АПЛ не сумел обыграть Бернли (2:2).

Гости вышли вперед уже на 8-й минуте матча после классного удара Джеффа Хендрика с линии штрафной площадки. Челси удалось быстро отыграться усилиями Н’Голо Канте, а через две минуты Гонсало Игуаин и вовсе вывел Синих вперед. В середине тайма Бернли сравнял счет. Эшли Барнс с близкого расстояния переправил мяч в ворота после скидки партнера.

Во втором тайме ни одной команде не удалось реализовать свои шансы. Как итог, результативная ничья 2:2.

Сарри рассказал о цели на остаток сезона

Челси с 67 очками поднялся в зону Лиги чемпионов, но у Арсенала есть еще игра в запасе. Канониры отстают от соседей по городу лишь на один пункт.

Бернли с 40 очками идет на 15-й позиции, отрыв от зоны вылета составляет 9 пунктов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
05 Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Трамп летом посетит Британию
СМИ: Трамп летом посетит Британию
Наступление на Триполи: Армия Хафтара готовит новую атаку
Армия Хафтара готовит новую атаку на Триполи
Госдеп США готов работать с Зеленским
Госдеп США готов работать с Зеленским
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь