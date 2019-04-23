Челси не смог обыграть аутсайдера АПЛ

Подопечные Сарри не смогли переиграть Бернли, но поднялись на 4-ю строчку АПЛ.

Челси в домашнем матче 35-го тура АПЛ не сумел обыграть Бернли (2:2).

Гости вышли вперед уже на 8-й минуте матча после классного удара Джеффа Хендрика с линии штрафной площадки. Челси удалось быстро отыграться усилиями Н’Голо Канте, а через две минуты Гонсало Игуаин и вовсе вывел Синих вперед. В середине тайма Бернли сравнял счет. Эшли Барнс с близкого расстояния переправил мяч в ворота после скидки партнера.

Во втором тайме ни одной команде не удалось реализовать свои шансы. Как итог, результативная ничья 2:2.

Челси с 67 очками поднялся в зону Лиги чемпионов, но у Арсенала есть еще игра в запасе. Канониры отстают от соседей по городу лишь на один пункт.

Бернли с 40 очками идет на 15-й позиции, отрыв от зоны вылета составляет 9 пунктов