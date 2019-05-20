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После атаки на Скрипалей ГРУшники РФ получили загадочный звонок

После атаки на Скрипалей ГРУшники РФ получили загадочный звонок
15:38 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Российские сотрудники ГРУ РФ Александр Мышкин и Анатолий Чепига после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери получили телефонный звонок.

Российские сотрудники ГРУ РФ Александр Мышкин и Анатолий Чепига, которых в Британии подозревают в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, получили телефонный звонок после совершенной атаки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

"Российские мужчины, подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, получили телефонный звонок после того, как они вернулись в Лондон в день после атаки. Таким образом, увеличивается вероятность того, что в операции им помогала команда сообщников", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, возможно Мышкин и Чепига ждали подтверждения того, что их операция была успешной, и сам звонок был знаком, что им нужно отправляться в аэропорт.

Как сообщил другой источник, сейчас неизвестно, идет ли речь только о третьем лице в этой операции или о второй команде, которая помогла Мышкину и Чепиге.

Отмечается, что после того, как российские ГРУшники нанесли "Новичок" на ручку двери в Солсбери, мужчины вернулись в отель в Лондоне, где они как раз и получили этот загадочный звонок. Затем они вскоре уехали в аэропорт Хитроу, где сели на самолет в Москву.

Как сообщалось, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Отравление в Солсбери: односельчане узнали ГРУшника Мишкина

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мышкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

Позже расследователи The Insider и Bellingcat рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", настоящее имя которого Денис Сергеев.

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Телефонный звонок, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипалей, Анатолий Чепига, Сотрудники ГРУ РФ, Александр Мышкин.
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