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История девочки с шоколадной обертки

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История девочки с шоколадной обертки
15:24 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Шоколад "Аленка" один известных брендов во всем мире.

Шоколад "Аленка" был одним из самых известных советских брендов. Название шоколад получил по имени дочки первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой, а вот лицом этого шоколада стала другая советская девочка.

История знаменитого и всеми любимого шоколада "Аленка" началась еще в 60-х годах, когда правительство  приняло продовольственную программу, одним из пунктов которой было создание нового вкусного молочного шоколада. Был объявлен конкурс на выполнение госзаказа, и выиграла его кондитерская фабрика "Красный октябрь".

Наряду с рецептурой стоял вопрос и о создании яркой и узнаваемой обертки. Художники перепробовали много образов - Аленки и с гвоздиками, и с косичками, и в роли Снегурочки…

Было даже предложение поместить на обертку шоколада знаменитую картину Васнецова "Аленушка". Но сверху эту идею раскритиковали - мол, детство в стране счастливое, а у девочки ноги босы. В результате остановились на фото дочки художника Александра Геринаса.

Супруга Геринаса сфотографировала девочку в 1960 году, когда той исполнилось 8 месяцев. В 1962 году этот портрет был напечатан в журнале "Здоровье". А когда в 1965 году в "Вечерней Москве" был объявлен конкурс на упаковку для шоколада, снова вспомнили об этом фото.

Правда, для шоколадной обертки фотографию немного "подрисовали": девочке изменили цвет глаз с карего на голубой, немного удлинили лицо, подрумянили щеки, а губы сделали более пухлыми. Так в 1966 году появилась упаковка для шоколада, ставшего узнаваемым не только в союзе, но и за его пределами.

Кстати, эти незамысловатые трансформации спасли в 2000 году фабрику "Красный октябрь" от выплаты Елене Геринас суммы в 5 миллионов рублей. Она подала иск в суд с требованием выплатить ей указанную сумму за то, что ее фото использовалось на обертке столько лет. Судьи постановили, что образ на этикетке - собирательный. Сегодня Елена Геринас живет в подмосковных Химках. Она замужем и воспитывает двоих детей. По специальности Елена фармацевт.

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Долгое время в Советском Союзе разные фабрики выпускали около 50 видов шоколада "Аленка", пока фабрика "Красный октябрь" не оформила патент на этот продукт. Некоторое время на обертке печаталось стихотворение, которое написала советская девочка-школьница Александра Егорова:

Познакомиться с Аленкой из детишек каждый рад

Покупайте, покупайте, покупайте шоколад!!

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк рассказала о том, как складываются ее отношения с мужчинами и какой "типаж" ее привлекает больше всего. На этот раз "экзамен на откровенность" журналистке сдавала "суперблондинка" и ведущая шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк. Она поделилась с коллегой подробностями своей личной жизни.

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