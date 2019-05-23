Солистка группы KAZKA показала огромное тату

Снимок, который певица разместила в своем Instagram, сделан в черно-белых тонах.

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети пикантным фото, на котором крупным планом продемонстрировала одну из своих татуировок.

В кадре можно рассмотреть тату, которое расположилось на плече артистки.

"Без лишних слов. Только мое сегодня на фото сердце", - коротко подписала фото певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без зайвих слів. Тільки моє сьогодні на фото Публикация от KAZKA (@kazka.band) 21 Май 2019 в 10:35 PDT

Оказывается, на теле Александры 10 рисунков, а скоро певица собирается сделать еще одно тату. "Большинство из вас не верит, что у меня 10 татуировок. Ну что же, скоро их будет одиннадцать", - написала ранее Зарицкая.