Солистка группы KAZKA показала огромное тату

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети пикантным фото, на котором крупным планом продемонстрировала одну из своих татуировок.
В кадре можно рассмотреть тату, которое расположилось на плече артистки.
"Без лишних слов. Только мое сегодня на фото сердце", - коротко подписала фото певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оказывается, на теле Александры 10 рисунков, а скоро певица собирается сделать еще одно тату. "Большинство из вас не верит, что у меня 10 татуировок. Ну что же, скоро их будет одиннадцать", - написала ранее Зарицкая.