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Солистка группы KAZKA показала огромное тату

Солистка группы KAZKA показала огромное тату
13:17 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Снимок, который певица разместила в своем Instagram, сделан в черно-белых тонах.

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети пикантным фото, на котором крупным планом продемонстрировала одну из своих татуировок.

В кадре можно рассмотреть тату, которое расположилось на плече артистки.

"Без лишних слов. Только мое сегодня на фото сердце", - коротко подписала фото певица. 

 
 
 
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Без зайвих слів. Тільки моє сьогодні на фото

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Оказывается, на теле Александры 10 рисунков, а скоро певица собирается сделать еще одно тату. "Большинство из вас не верит, что у меня 10 татуировок. Ну что же, скоро их будет одиннадцать", - написала ранее Зарицкая.

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Все по теме:

Знаменитости, Тату, Артистка, Красивые тату, KAZKA, Александра Зарицкая, Большие тату, Солистка группы KAZKA.
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