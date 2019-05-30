Хан может заработать 7 млн евро, перейдя в ММА

Новости спорта: Амир Хан проведет выставочный поединок с бойцом MMA.

Бывший чемпион мира Амир Хан проведет выставочный поединок с бойцом MMA. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что Хан заработает за этот бой около 7 миллионов евро. Предполагается, что поединок состоится 27 июля и пройдет по правилам бокса, но в официальные зачеты он не попадет. Бой запланирован на .

Бой должен состояться в рамках турнира между командами боксеров Индии и Пакистана. Оппонентом Амира может стать боец ММА родом из Индии.

Напомним, что в последнем бою Амир проиграл Теренсу Кроуфорду в шестом раунде.

Ранее Хан рассказал, почему отказался от боя с Келлом Бруком.