Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной

Владимир Зеленский: Солидарность между Францией и Украиной на международных площадках необходима для отстаивания норм международного права.

Солидарность Франции с Украиной в качестве партнера по "Нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция, РФ) и на международной арене необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм международного права на континенте, заявляет глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба президента Украины, в ходе состоявшейся ранее двухсторонней встречи Зеленского с главой французского МИД Жан-Ив Ле Дрианом украинский президент сказал, "что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в Нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте".

Он также поблагодарил Францию за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Напоминаем, ранее в пятницу возле здания администрации президента Украины глава МИД Франции после встречи с Зеленским сказал журналистам, что Париж готов поддержать инициативы президента Украины для достижения мира на Донбассе.

"Хочу поделиться впечатлениями от того настроя и решительности со стороны нового украинского президента в том чтобы усилить свою страну, в тоже время приблизить мир, положить конец войне. Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства для реализации этой цели", - сказал Ле Дриан.