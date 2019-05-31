Аласания: Общественное профинансировали лишь на 59%

Зураб Аласания: Общественное телевидение не получило полного финансирования.

Общественное телевидение не получило в первом полугодии полного финансирования, но несмотря на это продолжит работу.

Об этом в комментарии Общественному на Львовском медиафоруме заявил председатель правления Общественного Зураб Аласания.

По его словам, правительство выделило только 59% финансирования, но обещало пересмотреть этот вопрос. Однако больше денег вещатель не получил.

"Они должны были пересмотреть в первом полугодии, однако ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят - пересмотрим, но потом не просматривают. Поэтому мы на средства, выделенные на полгода, живем весь год ", - отметил Аласания.

В то же время глава Общественного заверил, что оно вместе с филиалами продолжит работу.

"Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне сказали странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру - старая система всем не нравилась, надо её лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, что не понятно, что из этого получится. Поэтому я такой настороженный", - рассказал Аласания.

По поводу того, останется ли он на посту, решение примет суд. Заседание по делу об увольнении Аласании назначены на 11 и 19 июня.

Напоминаем, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, инициатором которого стал член наблюдательного совета Вячеслав Козак.

12 февраля наблюдательный совет НСТУ принял решение, которым установил дату расторжения контракта с Аласанией 6 мая 2019 года.

Член НСТУ Евгений Глибовицкий подал в суд из-за решения наблюдательного совета от 31 января о досрочном расторжении контракта с Аласанией, требуя отменить его.

По иску Глибовицкого есть два дела, которые рассматривает Шевченковский районный суд города Киева, судья Дмитрий Мальцев, и Хозяйственный суд города Киева, судья Сергей Щербаков. Шевченковский райсуд сначала отказал в рассмотрении дела и посоветовал рассматривать его в Хозяйственном суде города Киева. Глибовицкий подал апелляцию, которая будет рассматриваться 30 мая 2019 года.

10 мая Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Глибовицкого о досрочном расторжении контракта с председателем правления Общественного Аласанией. Кроме того, в феврале Аласания подал в суд на НСТУ и членов наблюдательного совета. Заседание суда должно состояться 11 июня.