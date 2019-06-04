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Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла

Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
07:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Василий Ломаченко начал подготовку к поединку против британца Люка Кэмпбелла.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко начал подготовку к поединку против британца Люка Кэмпбелла. Бой за вакантный титул WBC состоится в Великобритании.

«Всем привет. Я начал подготовку к своему следующему бою. Моя рука в порядке. Рад, что смогу драться за пояс WBC. Это здорово, что я выйду в ринг перед британскими фанатами бокса. Рад, что мой оппонент — олимпийский чемпион. Увидимся в ринге», — сказал Ломаченко в видеообращении на своем канале в Youtube.

Ранее Боб Арум, промоутер украинского чемпиона, сообщил, что Василий Ломаченко хочет провести бой против Кэмпбелла в Великобритании. Поединок может состояться в Лондоне 31 августа.

По информации Sport Arena, Ломаченко за бой против Кэмпбелла может заработать гонорар в размере 3 миллионов долларов.

Титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC остается вакантным после того, как Майки Гарсия отказался от пояса чемпиона в данной весовой категории.

Ломаченко в последнем бою нокаутом в четвертом раунде победил Энтони Кроллу и повторно защитил титул чемпиона мира по версии WBA, а также впервые защитил титул чемпиона по версии WBO.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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