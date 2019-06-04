Прически 2019: оригинальные летние укладки в стиле бохо (Фото) Стиль бохо был создан очень давно, но сейчас он переживает вторую молодость. Его можно охарактеризовать как фактурный, гармоничный, многослойный и женственный. Прически, выполнены в этом стиле набирают все большей популярности, ведь теперь в моду снова вернулись аксессуары и украшения для волос. Разнообразные платки, заколки, резинки очень любят использовать именно в стиле бохо. Это просто идеальное сочетание!