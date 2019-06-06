Реал готовит еще один громкий трансфер

Новости спорта: Фулбек Лиона может вскоре присоединиться к "сливочным".

Защитник Лиона Ферлан Менди может в ближайшее время стать игроком мадридского Реала, однако сторонам еще необходимо обсудить последние детали.

Как сообщает издание Marca, французский фулбек должен пройти дополнительное обследование в королевском клубе. "Сливочные" хотят убедиться, что у 23-летнего игрока больше не возникнут проблемы с бедром, которое беспокоило его раньше.

По информации СМИ, стоимость левого защитника оценивается в сумму около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Менди провел 44 поединка в составе Лиона, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что трансфера полузащитника Поля Погба в Реал находится под угрозой срыва.