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Реал готовит еще один громкий трансфер
12:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фулбек Лиона может вскоре присоединиться к "сливочным".

Защитник Лиона Ферлан Менди может в ближайшее время стать игроком мадридского Реала, однако сторонам еще необходимо обсудить последние детали.

Как сообщает издание Marca, французский фулбек должен пройти дополнительное обследование в королевском клубе. "Сливочные" хотят убедиться, что у 23-летнего игрока больше не возникнут проблемы с бедром, которое беспокоило его раньше.

По информации СМИ, стоимость левого защитника оценивается в сумму около 50 миллионов евро.

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В минувшем сезоне Менди провел 44 поединка в составе Лиона, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что трансфера полузащитника Поля Погба в Реал находится под угрозой срыва.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Ферлан Менди.
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