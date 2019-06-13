Украинские войска 5 лет назад освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь

Сегодня, 13 июня, исполняется 5 лет как украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских оккупантов.

В этот день, 5 лет назад, украинские войска освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь. Еще с самого начала воплощения в жизнь российскими агрессорами сомнительной идеи "русского мира", а затем и во время неприкрытой вооруженной агрессии против Украины Мариуполь был (и остается) лакомым куском для Кремля, ведь этот город имеет чрезвычайно важное стратегическое значение.

Мариуполь - это и порт, и два металлургических комбината (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь") и самое большое в Украине машиностроительное предприятие - концерн "Азовмаш", продукция которых составляет значительную часть экспорта Украины. Противостояние между украинцами и пророссийскими сепаратистами началось в Мариуполе почти сразу после побега из Украины президента Януковича. Особенно пророссийские силы активизировались после так называемого присоединения Крыма к России.

Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей, показывая, кто в городе хозяин.

9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД - Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктора Саенко, боец добровольческого батальона милиции "Азов" Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие из силовиков уже готовились примерить на себя русскую форму по примеру своих крымских коллег.

После событий 9 мая и фактической потере контроля над третьим по величине городом Донбасса - Мариуполем, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД "Азов".

Штурм Мариуполя украинское командование сначала планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана.

Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блок-посты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов Правого сектора и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ.

Штурм начался в пять утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета. С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью, оставаясь уязвимым для терактов, крупнейший из которых произошел 24 января 2015 года.