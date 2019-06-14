Скачать
Пятница, 14.06.2019
Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)
Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"
Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"

О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске "Ангелов Чарли"

О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске "Ангелов Чарли"
19:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Ожидайте премьеру фильма "Ангелы Чарли" уже этой осенью.

Осенью на большие экраны выйдет перезапуск комедийного экшена "Ангелы Чарли", в который режиссер Элизабет Бэнкс вложила особенный смысл. О том, на что она опиралась при создании блокбастера, Бэнкс рассказала в интервью

"Я вернулась к первоначальной идее "Ангелов Чарли" [режиссер имеет в виду оригинальный сериал, выходивший с 1976 по 1981 год], которая заключалась в том, что женщины были основной движущей силой. То же самое мы видим в современном мире, будь то движение #MeToo или все эти выступления против ущемления прав женщин. Все это происходит потому, что женщины очень много работают, больше, чем когда-либо в истории человечества", ― говорит Бэнкс.

"Я просто хотела снять фильм о работающих вместе женщинах. Чтобы в нем не было бойфрендов, с которыми надо встречаться, кошек, которых надо кормить, и матерей, которым надо звонить - потому что я не беспокоюсь об этих вещах в повседневной жизни. Таким образом, я почувствовала, что мы обновляем идею ʺАнгелов Чарлиʺ", - добавила 45-летняя актриса и режиссер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Nov 15 can’t come soon enough. @entertainmentweekly @charliesangels #firstlook

Публикация от Elizabeth Banks (@elizabethbanks)

"Баллада Ричарда Джуэлла": назван актер, который сыграет главную роль

Напомним, что в центре сюжета окажутся героини Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балинска. Боевая троица стоит на страже мировой безопасности и по первому зову своего босса готова к выполнению любого опасного задания. Украинская премьера "Ангелов Чарли" состоится 14 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Элизабет Бэнкс, Ангелы Чарли, Charlie's Angels, Elizabeth Banks.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
03 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
04 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
05 Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 14 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Украину на выходных прогреет до +33
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
Зеленский назначил нового главу ГПСУ
Зеленский назначил нового главу ГПСУ
О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске &quot;Ангелов Чарли&quot;
О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске "Ангелов Чарли"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь