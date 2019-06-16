Педикюр 2019: летние яркие анималистичные принты (Фото)

Анималистичныей принт - это тренд 2019 года. Рисунки с леопардом, зеброй или тигром уместны не только в одежде, аксессуарах, но и в качестве принта маникюра и педикюра. Леопардовый принт теперь нельзя назвать вульгарным или безвкусным, ведь в этом году он в числе самых громких трендов!