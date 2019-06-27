Живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации (Фото)

Городская шумиха, суета многолюдной толпы и гул автомобилей способны утомить любого, даже самого отчаянного любителя динамичной городской жизни в мегаполисе. И рано или поздно такому человеку захочется уединения, которое он сможет найти в уютном доме, стоящем вдали от цивилизации и внешних раздражителей. Но где же в мире, который давно заполонили небоскребы и торговые центры, отыскать этот райский оазис гармонии и отчуждения? В продолжении статьи вас ждут живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации.