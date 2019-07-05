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Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото

Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
21:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась для августовского обложки Тайваньского версии Harper's Bazaar.

На лицевой странице 38-летняя звезда похвасталась загорелыми ногами.

Начало июля поражает количеством роскошных обложек с любимыми знаменитостями. К примеру, в британском номере Elle снялась индийская красавица Приянка Чопра.

А вот для летнего номера Harper's Bazaar Тайвань снялась горячая бразильская модель Алессандра Амбросио.

 
 
 
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L.A WOMAN @harpersbazaar_tw by @stewartshining

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Она позировала перед камерой фотографа в темной шелковом платье от Balenciaga, которое напоминало сексуальный домашний халатик. Она сидела на красном кожаном сиденье кабриолета, которое отлично контрастировало с ее загорелыми ногами и темным нарядам.

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Знаменитости, Алессандра Амбросио, Звезды, супермодель, Бразильская супермодель.
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